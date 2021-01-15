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علاج تلف الأعصاب.. تعرف على تأثير الزنجبيل على مرضى السكري

الجمعة 15/يناير/2021 - 09:59 م
الزنجبيل
الزنجبيل
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نهى هجرس
استخدمت الأعشاب التقليدية منذ العصور القديمة لعلاج أو منع العديد من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري، والزنجبيل ، المعروف علميًا باسم Zingiber officinale Roscoe ، هو من بين أفضل الأعشاب الطبية والأكثر فاعلية المستخدمة في الوقاية من مرض السكري والتعامل معه، كما تم ذكر آثاره الواعدة في أدوية الأيورفيدا والصينية. 

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز فوائد الزنجبيل على مرضى السكري...

أظهرت دراسة تتعلق بالمركبات النشطة في الزنجبيل الطازج والمزروع عضويًا أن هذه العشبة الحيوية أو التوابل تحتوي على العديد من المركبات الطبيعية مثل البارادول والجنجيرول ومشتقات الأسيتيل للجنجيرول والجنجرديول والشوغول، ومشتقات الميثيل إيثر من بعض هذه المركبات، من بينها ، gingerol هو المركب المهيمن الذي يثبط معظم التأثير المضاد لمرض السكر. 

قد يساعد الزنجبيل في منع العديد من مضاعفات مرض السكري مثل اعتلال الكلية السكري (أمراض الكلى)، واعتلال الشبكية السكري (أمراض العين) واعتلال عضلة القلب السكري (أمراض القلب) والاعتلال العصبي السكري (تلف الأعصاب).

يشير اعتلال الأعصاب السكري إلى تلف الأعصاب بسبب ارتفاع نسبة الجلوكوز في الجسم، ويؤثر اعتلال الأعصاب السكري بشكل رئيسي على الأعصاب ويسبب ألمًا وخدرًا مزمنين، وأظهرت دراسة أن الزنجبيل ، هو مركب نشط في هذه العشبة الحيوية قد يساعد في تقليل الألم الناتج عن اعتلال الأعصاب السكري. 
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