علاج تلف الأعصاب.. تعرف على تأثير الزنجبيل على مرضى السكري

قد يساعد الزنجبيل في منع العديد من مضاعفات مرض السكري مثل اعتلال الكلية السكري (أمراض الكلى)، واعتلال الشبكية السكري (أمراض العين) واعتلال عضلة القلب السكري (أمراض القلب) والاعتلال العصبي السكري (تلف الأعصاب).



