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فن

إيمان السيد تعلن تعافيها بعد أيام من إصابتها بـ كورونا

الجمعة 15/يناير/2021 - 05:58 م
إيمان السيد
إيمان السيد
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سعيد فراج
نشرت الفنانة إيمان السيد، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، أعلنت فيها تعافيها من فيروس كورونا المستجد. 

وعلقت إيمان السيد على الصورة قائلة: «بشكر كل الناس اللي سألت عليا وبعتذر جدًا لو في حد ما عرفتش ارد عليه، أنا بفضل ربنا أحسن كتير ورجعت شغلي، كمان بشكر الناس اللي أجلوا تصويري واستنوني لحد ماصحتي بقت كويسة، أنا بخير دلوقتي بفضل ربنا ثم دعواتكم، مكملة بس على علاج الكورتيزون وأدوية السيولة ومتابعة تحاليل السيولة مع الدكتور كل أسبوعين علشان الجلطات والحمدلله ، خلوا بالكم من نفسكم وربنا يحفظنا جميعًا».

يأتي ذلك بعدما نشرت الفنانة إيمان السيد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تكشف فيه عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

وقالت إيمان: "الكوميكس اللي بتتعمل على كورونا حاليًا مش بتضحكني، مش عارفة يمكن عشان لسة تعبانة وما استردتش صحتي لكن المميز اللي عندي فقدان حاسة الشم والتذوق بتضحكني جدًا بصراحة. 

وأضافت إيمان: "خلوا بالكم من نفسكم لأن هو دور صعب جدًا ومرهق حتى على المستوى النفسي، أنا حاليًا مازال عندي ضيق في التنفس واضطراب في ضربات القلب وطبعًا الرئة متضررة جدًا رغم اني مش مدخنة. 

وأشارت إيمان إلى أن الفيروس مش بيسيب الإنسان زي ماكان، ربنا يحفظنا جميعًا.



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