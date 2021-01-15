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حوادث

عامل يعتدى على والدته بالضرب ويطردها من مسكنها بالفيوم

الجمعة 15/يناير/2021 - 06:44 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن التعدي على سيدة مسنة بالفيوم.

تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا إستغاثة لسيدة مسنة لقيام نجلها بالتعدى عليها بالضرب وطردها من مسكنها.

بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هوية السيدة (ربة منزل– مقيمة بمحافظة الفيوم) وبسؤالها قررت تضررها من نجلها (عامل – مقيم بذات الناحية) لقيامه بطردها من مسكنها والتعدى عليها بالضرب لرفضها إعطائه مبالغ مالية

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط المذكور وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة لذات السبب.

وقد لاقت الإستجابة الأمنية السريعة لإستغاثة السيدة المسنة إستحسان أهليتها والمقيمين بالمنطقة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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