باكستان تحث الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الثلاثاء أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، حث الولايات المتحدة وإيران على تمديد وقف إطلاق النار وإتاحة الفرصة للحوار والدبلوماسية، خلال اجتماعه مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى إسلام آباد ناتالي بيكر.

وذكرت الخارجية- في بيانها الذي أوردته صحيفة ذا دون الباكستاينة- أن وزير الخارجية شدد على تركيز باكستان المستمر على الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد القابل للتطبيق لمعالجة التحديات وتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين بشكل دائم".

بدورها، أعربت بيكر عن تقديرها للدور الإيجابي والبناء الذي تقوم به باكستان في تعزيز السلام الإقليمي وتسهيل عملية الحوار بين أطراف النزاع، بحسب البيان.