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محافظات

لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.. غلق 11 مسجدا في القليوبية

الجمعة 15/يناير/2021 - 07:40 م
غلق 11 مسجدا فى القليوبية
غلق 11 مسجدا فى القليوبية
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إبراهيم الهوارى
أكد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، استمرار حملات المتابعة للمساجد للوقوف على انضباطها ومدى التزامها بالإجراءات الوقائية لمجابهة كورونا. 

وقال أبوالسعود أنه تم تشكيل لجان برئاسة الشيخ إسماعيل أحمد مدير الدعوة والمتابعة بالمديرية لتفقد المساجد مشيرا الى أن هناك 11 مسجدا خالفوا الإجراءات الوقائية وتقرر غلقها لمدة أسبوعين.

 وأوضح مدير أوقاف القليوبية أن اللجان وجهت جميع الأئمة والعمال بضرورة الحفاظ على ضوابط افتتاح المساجد وإقامة الصلاة عقب الأذان مباشرة مع غلق المسجد فور انتهاء الصلاة لتقليل فترة التجمع قدر المستطاع إضافة للقيام بعملية النظافة والتعقيم المستمر للمساجد.

 وأشار إلى أنه تم السماح بإعادة فتح 10 مساجد أخرى كان قد جرى غلقها لمدة أسبوعين بسبب ترك المصلين للضوابط الاحترازية وحضورهم للمساجد بدون اصطحاب المصلى الشخصي وارتداء الكمامة وبعد تعهد المصلين بالالتزام بكامل الضوابط تم السماح بفتح المساجد مره أخرى.
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