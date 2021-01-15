بروتوكول تعاون بين مديرية الأوقاف وجامعة الأقصر

وقع الشيخ السيد عبد الدايم مدير مديرية أوقاف الأقصر ومحمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر بمقر جامعة الأقصر بروتوكول تعاون بين مديرية أوقاف الأقصر والجامعة بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بمحافظة الأقصر.





وأشار مدير مديرية أوقاف الأقصر إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من البروتوكولات التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم ، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة في مجالات :





– اللغة العربية وآدابها.





– الإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع.





– بناء المهارات الإعلامية.





كما يهدف أيضا إلى قضية أخرى وهي قضية الدمج والتواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.





من جانبه أشاد أ.د محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر بدور وزارة الأوقاف في الارتقاء بالأئمة والدعاة ، مؤكدًا أن التدريب يتم بمقر الكليات التابعة لجامعة الأقصر مع توفير عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص من المجالات التي اشتمل عليها البروتوكول.







