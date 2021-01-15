طبيب مناعة يحذر: العواصف الترابية تسبب الإصابة بـ كورونا.. فيديو

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن هناك حالة من التذبذب في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية .





وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا يرجع لعدة أسباب، أهمها الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة ، وعلي رأسها فرض غرامة على عدم الالتزام بارتداء الكمامة.





وأوضح رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، أن متابعة وزارة الصحة لحالات العزل المنزلي؛ كان له تأثير كبير في انخفاض اعداد الإصابات بفيروس كورونا.





وأشار إلي أن التعرض للعواصف الترابية يرفع خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن العواصف تساعد علي تطاير الرذاذ وانتشاره لمسافات وفترات طويلة مما قد يتسبب في الإصابة بفيروس كورونا، لذا فإن الالتزام بارتداء الكمامة ضرورة؛ في حالة وجود عواصف ترابية.



