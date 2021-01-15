طائرة الاتحاد السكندري تواصل التحليق بالفوز على طنطا

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الاتحاد السكندري علي نظيره نادي طنطا بثلاثة أشواط نظيفة في إطار أولى لقاءات الدور التمهيدي الثاني من الدوري العام الممتاز أ رجال الذي جمع بينهما علي صالة نادي الاتحاد اليوم.





وجاءت نتائج الاشواط كالأتي:-





الشوط الاول للاتحاد بنتيجة ١٤/٢٥.

الشوط الثاني للاتحاد بنتيجة ١٨/٢٥.

الشوط الثالث للاتحاد بنتيجة ١٣/٢٥.





وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي الاتحاد الي ١٥ نقطة من خمسة انتصارات وهزيمة واحدة.





ويواجه رجال الاتحاد فريق الترسانة يوم الاثنين القادم في ثاني لقاءات الدور التمهيدي الثاني في الثامنة مساء.



