قالوا لـ صدى البلد.. تفاصيل علاقة سامح عبدالعزيز ونانسي صلاح.. وانضمام حسن شاكوش للموسيقيين "على كف عفريت"

أكد أحمد رمضان -سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية- أن إجراءات قيد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بالنقابة مهددة لعدم استكمال أوراقه المطلوب تقديمها للنقابة، بعد نجاحه في اختبارات عضوية نقابة الموسيقيين قبل 3 شهور.

وأشار أحمد رمضان، في تصريح خاص لـ صدى البلد، إلى أن هناك بعض الأوراق الناقصة في ملف حسن شاكوش، ومنها صحيفة الحالة الجنائية، وصورة المؤهل الدراسي، وشهادة الموقف من أداء الخدمة العسكرية.

وأوضح أحمد رمضان، أن النقابة أبلغت «شاكوش» بالأوراق المطلوبة منه قبل أكثر من شهرين، وألمح أنه حتى الآن لا تزال أوراقه غير مكتملة، مشيرًا إلى أن مطرب المهرجانات لديه مهلة لاستكمال تلك الأوراق حتى أخر يناير الجاري.

وأشار أحمد رمضان، أن «شاكوش» تواصل مع النقابة يوم الخميس قبل الماضي، وأبلغهم بأنه سيستكمل أوراقه خلال عشرة أيام، لافتًا إلى أنه في حال انقضاء المهلة دون استكمال الأوراق الناقصة، سيتخذ مجلس النقابة قرارًا متفق عليه إما بتمديد المهلة أو أي قرار آخر.

محمد رجب

علم «صدى البلد» أن فريق عمل مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب، يستعد للانتهاء من تصوير أخر مشاهد المسلسل بعد يومين.





وأوشك فريق عمل مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب، على الانتهاء من تصوير مشاهد المسلسل كافة، إذ ينتظر أن يحتفل فريق العمل بالانتهاء من التصوير مطلع الأسبوع المقبل.





يُذكر أن مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب ومي سليم، بدأ عرض أولى حلقاته يوم السبت 21 نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساء علي قناة CBC الفضائية.





جدير بالذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.



