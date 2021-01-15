ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سر التاسعة.. الشناوي يسترجع لحظة الاحتفال بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلي

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:02 م
صدى البلد
Advertisements
سارة عبد الله

شارك حارس مرمى المنتخب الوطني ونجم النادي الأهلي "محمد الشناوي" صورة جديدة له مسترجعا ذكريات البطولة الافريقية التاسعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.

 

وعلق عليها الشناوي، قائلا: " من أول البطولة كنت متأكد إن التاسعة جاية.. 🏆 #سر_التاسعة #الاهلي"

 

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم عصر اليوم  الجمعة؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل. 

 

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال المران، ومطالبة اللاعبين بمزيد من التركيز في المباريات المقبلة في الدوري بداية من مواجهة فريق البنك الأهلي. 

 

ويلتقي الأهلي مع فريق البنك الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

موسيماني يجهز الأهلي للقاء الزمالك بمحاضرة وتدريبات بدنية

مران قوي لـ ثلاثي حراس مرمى الأهلي

تشكيل الأهلى.. كيف يخطط موسيماني لإسقاط الزمالك في نهائي إفريقيا

أول ظهور لـ الحاوى.. جلسة مطولة لـ موسيماني مع لاعبي الأهلي قبل التدريب

موسيماني يجتمع بالجهاز المعاون للأهلي

استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي .. موسيماني يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي

ترشيحاتنا

خطوة للوراء.. واتساب تتراجع وتعلق تحديثا استفز المستخدمين

التعليم العالي: التحول الرقمي بعد حائجة كورونا أصبح أمرًا حتميًا.. فيديو

مفتي الجمهورية: الميت بكورونا شهيد.. ويرد لماذا أغلقت المساجد

قرارات عاجلة من الاتحاد الأفريقي بشأن دوري الأبطال والتصفيات المؤهلة

بملابس كاجوال.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

نائب رئيس سانت إيتيان لـ صدى البلد: لا يوجد ناد في العالم يتفاوض بطريقة الزمالك

Advertisements

قرارات عاجلة من الاتحاد الأفريقي بشأن دوري الأبطال والتصفيات المؤهلة

أبو التفانين حدوتة.. رمضان صبحي يرد على جمهور الأهلي ويتصدر هدافي الدوري

غاضب وحزين.. خاص| حقيقة خلاف أحمد فتحي وإدارة فريق بيراميدز

أخبار الكرة السعودية.. تركي آل الشيخ ينعى نجم الأهلي السابق.. الكلاسيكو ينتهي بالتعادل السلبي

نائب رئيس سانت إيتيان لـ صدى البلد: لا يوجد ناد في العالم يتفاوض بطريقة الزمالك

مصطفى فتحى يتراجع عن الانتقال للبنك الأهلي بعد مكالمة حسام حسن

خاص.. أول تعليق من سانت إيتيان على إيقاف الزمالك مفاوضات بيع مصطفى محمد

تناسب الدوري المصري.. 5 صفقات سوبر ببلاش في ميركاتو الشتاء

إصابة نجم الزمالك خلال مران الفريق قبل مواجهة الجونة

نص رسالة مصطفى محمد لمجلس إدارة الزمالك بعد اتهامات رئيس سانت إيتيان الفرنسي

أخصامي مرعوبين.. رسالة قوية من بيراميدز لـ فرق الدوري المصري

دوري القسم الثاني.. رضا عبدالعال يواصل الهزائم.. وبورتو يتصدر القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك البرتقال بعين الجمل

3 استخدامات غير متوقعة لـ زيت جوز الهند.. تعرف عليها

خطأ غير مقصود.. سائق ينطلق بسيارته على مدرج مطار في مسار طائرة.. شاهد