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التعليم العالي: التحول الرقمي بعد حائجة كورونا أصبح أمرًا حتميًا.. فيديو

الجمعة 15/يناير/2021 - 10:27 م
حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار
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محمد القاضي
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدولة المصرية أعلنت استراتيجية واضحة لمصر 2030.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاستراتيجية التي أعلنتها الدولة تتضمن رقمنه الخدمات، والتحول الرقمي للدولة المصرية، موضحا أن التحول الرقمي يعني أن يتم تتحول الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين والحصول عليها عن طريق الانترنت.

وأكد أن التعليم العالي والجامعات تأتي من ضمن أولويات واهتمامات الدولة المصرية للتحول الرقمي، والحصول علي الخدمات والامتحانات عن طريق المنصات الإلكترونية والمواقع الخاصة للجامعات.

وأشار إلي أن التحول الرقمي للجامعات تقتضي وجود بنية تحتية قوية خاصة فيما يتعلق في الربط الشبكي، متابعا أن التحول الرقمي بعد حائجة كورونا أصبح نتيجة وأمرا حتميا.

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