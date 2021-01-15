بعد كشفها حقيقة خطوبتها من طليق روبي.. أجرأ إطلالات نانسي صلاح

تصدرت نانسي صلاح؛ تريند مؤشر موقع جوجل بعد اثارتها الجدل حول أنباء عن خطوبتها من المُخرج سامح عبدالعزيز، طليق الفنانة روبي.

وتتميز الفنانة نانسي صلاح؛ بإطلالاتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى اغلب الحفلات والمناسبات دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع الماكياج الخفيف والهادئ وتكتفى بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع لون بشرتها.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اخبارا عن علاقة الفنانة نانسي صلاح، احدى عضوات فريق برنامج «SNL بالعربي»، الأيام الماضية،بالمخرج سامح عبد العزيز؛ تلك التي كانت مُجرد شائعات حتى خرجت الفنانة «صلاح» لتكشف حقيقة تلك الأقاويل.







وقالت نانسي صلاح إن تلك الأخبار صحيحة، لافتة إلى أنهما يستعدان إلى عقد حفل زفافهما عما قريب، وذلك وفقًا لبرنامج «ET بالعربي»، المُذاع عبر قناة «MBC».





ويذكر أن نانسي تشارك في مسلسل «بيضة ذهب» وفيلم «ساعة شيطان»، إضافة إلى فيلم «ماما حامل» مع الفنانة ليلى علوي.