بسبب الحوثيين.. قوات تحالف دعم الشرعية تحصل على إشادة من مجلس التعاون الخليجي

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ونجاحها في التصدي لكل المحاولات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية.





وأكد الحجرف في بيان له اليوم علي تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.





وفي السياق ذاته أدان الحجرف إطلاق ميليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، ثلاث طائرات مفخخة دون طيار باتجاه المملكة العربية السعودية.





وذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن تكرار هذه المحاولات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يتطلب اتخاذ المجتمع الدولي موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.







