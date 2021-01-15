فاطة هتلر.. شبيهة زبيدة ثروت تحدث ثورة على السوشيال ميديا

أثارت فتاة شبيهة للفنانة زبيدة ثروت، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بعد انتشار صور لفتاة تشبه الفنانة الكبيرة إلى حد كبير، وحظت على تفاعل كبير بين النشطاء.





الفتاة شبيهة زبيدة ثروت، تُدعى فاطمة هتلر، وهي من محافظة الشرقية، وتدرس بالصف الثالث بكلية الآداب جامعة الأزهر، وعرفها أصدقائها بالجامعة بـ"شبيهة زبيدة ثروت".



