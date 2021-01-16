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سمير صبري: الوجوه الجديدة التي تظهر على الريد كاربت تستعرض الفساتين

السبت 16/يناير/2021 - 01:35 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الفنان سمير صبرى، ، إن الوجوه الجديدة التى تظهر على الريد كاربت تستعرض الفساتين، وهناك عدد من كبار النجوم لم توجه لهم الدعوة للحضور، مثل سميرة أحمد ونبيلة عبيد وغيرهما، ولا بد من تقدير كبار النجوم بشكل يليق بهم.

وأضاف صبرى، خلال لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة،  انه ضد برامج الاستخفاف بالنجوم واستضافتهم والسخرية منهم وعمل مقالب مبالغ فيهم، لان النجم له احترامه وتقديره وحب الجماهير له.

وكان آخر أعمال الفنان سمير صبرى مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وشارك فى البطولة كل من: داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.
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