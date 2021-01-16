ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

زينة تصبح على متابعيها: يعني إيه أصحى ٧ صباحا وأنام ٨ بالليل

السبت 16/يناير/2021 - 09:21 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
شاركت الفنانة زينة متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت زينة على الصورة قائلة " يعني ايه كل يوم اصحي ٧ صباحا وانام ٨ بليل ده يوم ما بسهر .. صباح الفل ".

وشاركت الفنانة زينة مؤخرًا في بطولة فيلم "الفلوس" مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطى.


الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعي أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتي تتسبب في كثير من المواقف.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زينة تحتفل بحولها على جائزة أفضل مسلسل لعام 2020

على طريقة حماقي.. الجمهور يتغزل في زينة من أحدث جلسات التصوير الخاصة بها.. شاهد

بالأبيض الأنيق .. زينة تبهر الجمهور بأنوثتها في إطلالة جريئة

عفاريت السيالة.. زينة تسترجع ذكرياتها مع أول عمل درامي لها

زينة تستعرض جمالها عبر إنستجرام.. صور

كل عام وأنتم بخير.. زينة تهنئ متابعيها بالعام الجديد

ترشيحاتنا

كيلو البط المولار 33 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

قريبا.. الصحة العالمية: مؤشرات جيدة لأحد العلاجات للتصدي لكورونا في الجسم

فيديوجراف.. قيمة أقساط وأسعار السيارات الزيرو في منظومة الإحلال

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد وتأخيرتها المتوقعة اليوم السبت

عمر ربيع ياسين: مسئول سابق في الزمالك يحاول تدمير النادي ويقف وراء رحيل مصطفى محمد وبن شرقي وساسي

دولة عربية تزف بشرى بشأن رفع حظر كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لافتة وأنيقة.. شاهد إطلالات ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها

سعر ومواصفات أوبل استرا OPEL ASTRA 2021 بعد الزيادة الأخيرة.. صور

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار جيلي 2021 في مصر