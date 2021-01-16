زينة تصبح على متابعيها: يعني إيه أصحى ٧ صباحا وأنام ٨ بالليل

شاركت الفنانة زينة متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.وعلقت زينة على الصورة قائلة " يعني ايه كل يوم اصحي ٧ صباحا وانام ٨ بليل ده يوم ما بسهر .. صباح الفل ".وشاركت الفنانة زينة مؤخرًا في بطولة فيلم "الفلوس" مع تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد من إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطى.الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعي أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتي تتسبب في كثير من المواقف.