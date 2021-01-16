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فن

سأظل سنجل.. شبيهة زبيدة ثروت تصدم متابعيها على السوشيال ميديا

السبت 16/يناير/2021 - 09:10 ص
شبيهة زبيدة ثروت
شبيهة زبيدة ثروت
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سعيد فراج
نشرت الطالبة الشابة فاطمة هتلر - شبيهة الفنانة الراحلة زبيدة ثروت - صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلقت قائلة: «سنظل سنجل حتى تقوم الساعة وهذا شيء رائع»، لتصدم به متابعيها على السوشيال ميديا.


يأتي ذلك بعدما أثارت فتاة شبيهة للفنانة زبيدة ثروت، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بعد انتشار صور لفتاة تشبه الفنانة الكبيرة إلى حد كبير، وحظيت بتفاعل كبير بين النشطاء.


الفتاة شبيهة زبيدة ثروت، تُدعى فاطمة هتلر، وهي من محافظة الشرقية، وتدرس بالصف الثالث بكلية الآداب جامعة الأزهر، وعرفها أصدقاؤها بالجامعة بـ"شبيهة زبيدة ثروت".


جدير بالذكر زبيدة ثروت ولدت لأب ضابط وهي حفيدة السلطان العثماني حسين كمال الذي كان يحكم مصر، وكان يعارض بشدة دخولها مجال التمثيل لذلك التحقت بكلية الحقوق.


وكانت الفنانة زبيدة ثروت كشفت فى آخر لقاء لها قبل وفاتها عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية، وسر انتمائها للعائلة المالكة، قائلة إن والدتها كانت شديدة جدًا، وفى يوم طلبت الأستاذة بمدرستها صورة لها، وعندما قالت لوالدتها عن طلب المدرسة انفعلت عليها.


وأكدت زبيدة أنها تنتسب للعائلة المالكة، وأن والدة أمها اسمها الأميرة زبيدة حسين كامل، موضحة أنها كانت تخفي انتسابها عن العالم كله لأنها دخلت المجال الفني في نفس العام الذى اندلعت فيه ثورة 1952م، خشيةً من البطش بها، وقالت: "فلوس أمى كلها اتصادرت، حتى الذهب الذى كانت ترتديه اتصادر"، مضيفة: "ماما بنت ناس ومتربية ومخبيتش حاجة".


وتابعت: "أنا مهملة أوى فى نفسي، ولا أطلب دكتور نهائيًا إلا لو كنت مريضة جدًا، واكتشفت إصابتى بالسرطان بالمصادفة"، مشيرة إلى أنها أصيبت بورم فى الظهر، ورفضت السفر إلى الخارج للعلاج.
سأظل سنجل.. شبيهة زبيدة ثروت تصدم متابعيها على السوشيال ميديا
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