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بين الناس

سكان شارع بولاق الجديد يشكون انتشار الكلاب الضالة

السبت 16/يناير/2021 - 12:58 م
صدى البلد
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احمد قطب
ارسل القارئ أحمد فؤاد شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء بعد أن عقرت احد البنات.

وقال فؤاد في شكواه نعاني نحن سكان شارع بولاق الجديد بمنطقة بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء بسبب مشاجرتها مع بعضها دائما وانتشارها في شكل مجموعات كبيرة جدا.

وأوضح أنه تقدم بأكثر من شكوا ولكن دون جدوى مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360. 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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