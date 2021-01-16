بوروسيا دورتموند في مهمة سهلة أمام ماينز متذيل الدوري الألماني





ويسعى فريق بوروسيا دورتموند بقيادة نجمه النرويجي هالاند لمواصلة انتصاراته في البوندسليجا أمام ماينز في مباراة اليوم، والدخول في المربع الذهبي مؤقتا.





وحقق بوروسيا دورتموند الفوز في آخر مباراتين في الدوري الألماني، حيث تغلب على فولفسبورج بهدفين دون رد، وعلى لا يبزيج بنتيجة 3 - 1.





في المقابل يطمح ماينز الذي يقدم نتائج سيئة للغاية في البوندسليجا هذا الموسم، في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الفيستيفال، تمنحه دفعة قوبة لتحسين وضعه في جدول ترتيب البوندسليجا، خلال الفترة المقبلة.





ويحتل بوروسيا دورتموند المركز المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد ماينز في المركز الـ 18 والأخير بـ 6 نقاط.





ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني، فيردر بريمن مع أوجسبورج، كولن مع هيرتا برلين، فولفسبورج مع لايبزيج، هوفنهايم مع بيليفيلد، شتوتجارت مع بوروسيا مونشنجلادباخ.





يذكر أن مباريات الدوري الألماني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كوورنا المستجد " كوفيج 19" في المدرجات.

يستضيف فريق بوروسيا دورتموند نظيره ماينز اليوم، السبت، في تمام الثامنة مساء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الألماني.