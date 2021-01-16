بعد عقود من المعاناة.. قطار التنمية يصل الصف وأطفيح بالجيزة.. والأهالي: ربنا عوض صبرنا خير

بدأت محافظة الجيزة، اتخاذ مجموعة من الخطوات على أرض الواقع، لوضع حلول للمشكلات التي تعانيها المحافظة، والتي في مقدمتها تطوير المراكز الأكثر احتياجا، بهدف تقديم خدمات أفضل لجميع المواطنين في مختلف أنحاء محافظة الجيزة.





البداية تمثلت في إصدار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل لجنة للتخطيط المحلى بالمحافظة وذلك لتوصيف الوضع الراهن فى كافة القطاعات التنموية بقرى مراكز الصف وأطفيح والتى تم رصد احتياجهم لدعم الخدمات المقدمة لهم، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإختبار المراكز الأكثر احتياجًا لدعمها بخدمات أفضل و لإحداث تطوير شامل به.





ووفقا لقرار محافظة الجيزة، فإن اللجنة ستختص بتحديد الفجوات ومساعدة ودعم الوحدات المحلية للمراكز فى وضع خطة تنمية متكاملة ومنسقة للتطوير الشامل للقطاع الريفى بالمراكز على نموذج الخطة المتفق عليها.





كما تتولى اللجنة مهمة مراجعة واعتماد خطط الوحدات المحلية للمراكز قبل اعتمادها والتنسيق فى كل ما يتعلق بإجراءات الدراسات الفنية وأعمال التصميم والتنفيذ لمشروعات الخطة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكن من الموارد المادية المخصصة لتلك المراكز فى دعم خدمات البنية التحتية والمرافق وفرص العمل بتلك المراكز .





وشمل قرار محافظ الجيزة أن تكون اللجنة برئاسة ابراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن وعضوية ممثلين عن الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى ومدراء التخطيط بشركة مياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العامة للابنية التعليمية والتربية والتعليم والرى والصحة والطرق والنقل ومديرية الاسكان والطب البيطرى والزراعة والشباب والرياضة والديوان العام ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومنسق وحدة حياة كريمة وجهاز الاملاك ورؤساء مركزى الصف واطفيح ومديرى التخطيط بالمركزين .





قرار محافظة الجيزة، قوبل بفرح كبير من أهالي مركزي الصف وأطفيح، والذي اعتبره الأهالي بمثابة نظرة أمل بعد سنوات المعاناة ونقص الخدمات، وهو ما اكد عليه "محمد على" أحد أبناء مركز الصف لـ "صدى البلد" قائلا: "الحمد لله بعد سنين كتير بنعاني ومفيش أي خدمات ولا حد فاكر فينا من المسئولين، أخيرا تم وضعنا على خطة التطوير".





وأضاف "على" أنه رغم تعاقب المحافظين في محافظة الجيزة إلا أنه لم يتخذ مثل هذا القرار من قبل ولم يكن لدى أي محافظ الجرأة على اقتحام مشاكل الصف وأطفيح وتخفيف معاناة أهلهما، وهو ما يحسب للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معتبرا القرار جاء متزمنا مع سياسة الدولة وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المناطق الأكثر احتياجا.





وأشار إلى أن اتساع محافظة الجيزة وكثرة مراكزها واحيائها حال دون تطوير مركزي الصف وأطفيح بسبب بعدهما، مشيدا بقرار تشكيل اللجنة التي ستتابع عمليات التطوير والتنمية في الصف وأطفيح.