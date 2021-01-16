لقطة مفزعة.. صدمة فتاة اكتشفت وجود شبح في منزلها

قفز الرعب إلى قلب فتاة كانت تجلس بمفردها في منزلها عندما كانت تسجل مقطع فيديو لها، ولاحظت في المرآة أن هناك شيء غريب ألقى بظلاله على السلالم أقرب إلى الشبح.





أثارت الشابة "كلوي هارتلي" نقاشًا عبر الإنترنت بعد نشر المقطع على TikTok والذي تدعي أنه أظهر "روحًا" خلفها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.





سجلت اللقطات 17.5 مليون مشاهدة، وكان الفيديو عبارة عن أن الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ترقص في غرفة المعيشة على ريمكس لأغنية بريتني سبير Toxic.





بينما كانت تتأرجح ذراعيها في الهواء وتتزامن شفاهها مع كلمات الأغاني ، شوهد ظل أسود يتحرك أسفل الدرج في الخلفية، وكتبت كلوي في المقطع أنها "لم يكن لدي أي نية لنشر هذا على الإطلاق ولكن انظر ورائي على الدرج".





وأضافت: "أنا وحيد في المنزل"، أصيب المشاهدون بالفزع عندما رأوا الحركة المخيفة في المنزل، وقال احدهم:" من الواضح أنك لست وحدك في المنزل بعد الآن".





لكن البعض أشار إلى أنه كان تأثيرًا خفيفًا عندما حركت يديها، أوضح أحد المشاهدين: "إنه تغيير بسيط حرفيًا لأنها حركت يديها". حدث الشيء نفسه قبل لحظات قليلة لكنه لم يكن بهذه القوة. لا تقلقي".