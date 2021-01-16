مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات مدينتى "بدر" و"حدائق العاصمة"

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كما شملت جولة مسئولى الوزارة بمدينة بدر، المرور على تنفيذ 9024 وحدة سكنية (376 عمارة) بمشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية، بقيمة استثمارية 3.6 مليار جنيه، حيث تفقدوا أعمال التشطيبات بالعمارات، وأعمال تنفيذ طبقة الأسفلت الجارى تنفيذها بالطرق، ووصلت نسبة تنفيذ العمارات بالمشروع 93 %، ونسبة تنفيذ أعمال المرافق من المياه والصرف 97 %، وأعمال الكهرباء 80%، وأعمال الطرق والاتصالات 75%، وأعمال الغاز75%، ومن المقرر أن يتم البدء فى تسليم الوحدات بالمشروع للجهاز نهاية مارس المقبل.



فى ختام جولتهم بمدينة بدر، أشاد مسئولو الوزارة بالمشروعات التى تم وجارٍ تنفيذها، وجودة التشطيب للوحدات وسرعة تنفيذ المشروعات، كما تم التنبيه على الشركات المنفذة بدفع العمل بقطاعات( الاسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع ) بالمشروعات الجارى تنفيذها، للانتهاء من تنفيذها بكفاءة وجودة عالية.





وانتقل مسئولو الوزارة، إلى مدينة حدائق العاصمة، حيث تفقدوا مواقع مشروعات الإسكان المختلفة بمدينة حدائق العاصمة، والتى شملت 29496 وحدة سكنية (1124 عمارة) بمشروع "سكن كل المصريين"، بقيمة استثمارية حوالى 7.5 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية 68.5% ، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بداية يوليو المقبل.





كما تفقد مسئولو وزارة الإسكان، أعمال تنفيذ وحدات مشروع "سكن كل المصريين" بمنطقة 2 بإجمالى2520 وحدة سكنية ( 70 عمارة) نموذج غرفتين وصالة للوحدة، بقيمة استثمارية حوالى نصف مليار جنيه، حيث بلغت نسبة الإنجاز العيني 13%، ومن المقرر الانتهاء من المشروع يناير 2022.





وتفقد مسئولو الوزارة، طريق R1، والنفق أسفل القطار المكهرب، والذى يربط من مدينة حدائق العاصمة إلى مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الفرمة والتجهيز لأعمال المرافق، ويعتبر طريق R1 مدخل المدينة من الطريق الإقليمى بطول 9 كم، وهو الطريق الموازي للطريق الإقليمي، ويقع على الواجهة الغربية لمدينة حدائق العاصمة.

