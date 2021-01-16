وفاة شاب بالسرطان.. سفير فلسطين بالقاهرة: استهتار طبي واضح تجاه الأسرى.. فيديو

قال السفير دياب اللوح ، سفير فلسطين بالقاهرة ، إن دولة فلسطين تريد دعما كاملا من المجتمع الدولي ، موقفا ضغطا منهم ، لدعم المعتقلين الفلسطينين بالسجون ، مع وجود جائحة كورونا .





وأضاف السفير دياب اللوح ، خلال استضافته لـ برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية صدى البلد ، أن هناك أسرى محكومين ، واعتقالات تتم يوميا لأبناء الشعب الفلسطيني .





وتابع :هناك استهتار وإهمال طبي واضح ، للأسرى والمعتقلين ، معقبا : " استشهد أمس شاب بمرض السرطان بالسجن " .





وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمس، مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على 3 مراحل، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "وفا".





وبموجب المرسوم الرئاسي ستجرى الانتخابات التشريعية الفلسطينية بتاريخ 22/5/2021، بينما تجرى الرئاسية بتاريخ 31/7/2021.





وبحسب الوكالة، ستعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، على أن يتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.





جاء ذلك عقب استقبال عباس لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.





ووجه الرئيس الفلسطيني لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع المحافظات بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.



