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برلمان

رئيس مجلس الشيوخ: نتعاون مع كل الجامعات المصرية

السبت 16/يناير/2021 - 11:45 ص
رئيس الشيوخ يستقبل
رئيس الشيوخ يستقبل رئيس جامعة بني سويف
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في مكتبه صباح اليوم السبت، رئيس جامعة بني سويف الدكتور منصور حسن، والذي حرص علي تهنئة "عبد الرازق" بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية. 

وقام رئيس جامعة بني سويف بإهداء رئيس مجلس الشيوخ درع الجامعة، وفي المقابل اهداه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، درع مجلس الشيوخ. 

ووجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشكر لرئيس جامعة بني سويف، مؤكدا علي أهمية التعاون بين المجلس والجامعات المصرية ومن بينها جامعة بني سويف. 

يذكر أن مجلس الشيوخ، عقد جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الأول بعد انتخابه، تنفيذا للتعديلات الدستورية التي أوجبت وجود غرفة نيابية ثانية، وتم خلال الجلسة الأولى للشيوخ انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، وتشكيل لجنة خاصة لإعداد لائحة المجلس.

وفاز المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئاسة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس، حيث أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوزه برئاسة المجلس بعدد أصوات 287 صوتا.

يشار إلي أن مجلس الشيوخ كان قد شهد استقبال عدد من المهنئين للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، حيث تزينت طرقات المجلس بباقات الورود والزهور، ومن بينهم كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام.
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