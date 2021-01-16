بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف أناقة فساتين شيماء سيف

تصدرت الفنانة شيماء سيف مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما حلت ضيفة ببرنامح "أبلة فاهيتا" مساء أمس، الجمعة، على قناة ON.









وتتميز الفنانة شيماء سيف بذوقها الأنيق والراقي في اختيار الأزياء التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الكاجوال أو الكلاسيك فهي تحرص على اتباع أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب مع قوامها.









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وتلفت شيماء سيف الأنظار بفساتين السهرة التي تظهر بها، حيث تتألق في أغلب الأحيان بتصميمات من توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس الذي يعتمد على الأقمشة المطرزة التي تزيد من جاذبيتها.









وتحرص شيماء سيف على التنوع والتجديد واختيار الألوان المبهجة مثل الفوشيا واللبني وغيرها، لذا تتميز إطلالات وفساتين شيماء سيف بأنها تجمع بين الأناقة والرقي.









ومن الناحية الجمالية، تعتمد شيماء سيف على تسريحات الشعر البسيطة وغير المبالغ فيها، كما تضع لمسات المكياج التي ترتكز على الألوان الصاخبة المتناسقة مع لون بشرتها.









إليكم أبرز فساتين شيماء سيف...