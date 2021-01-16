وزير الخارجية السعودي: علاقات اقتصادية قوية تجمع المملكة بالأردن

قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان إن هناك علاقة اقتصادية قوية وتكامل اقتصادى جيد بين المملكتين العربية السعودية والأردن وذلك بحجم الجيرة قبل كل شيء فهناك تبادل تجارى فى شتى المجالات واستثمار متبادل بين المملكتين.

يذكر ان وزارة الصحة السعودية قد أوضحت أنه لا يوجد –حتى الآن- دليل علمي يمنع متلقي لقاح كورونا من التبرُّع بالدم، مشيرة إلى أنّه لا مانع من أخذ مرضى حساسية الطعام والأكزيما للتطعيم.





وذكر حساب وزارة الصحة 937 التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على عدة استفسارات بهذا الشأن، أنّه «لا توجد أدلة علمية حتى الآن، تفيد بأن اللقاحات من النوع (mRNA) تمنع التبرع بالدم بعد أخذها، ومن ضمنها لقاح فايروس كورونا (فايزر)؛ كونه لا يحتوي على أجزاء حية من اللقاح»، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة عاجل.





وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الصحة السعودية، موقف الحامل والمرضعة من أخذ لقاح كورونا، موضحة أنه «طالما لا تتوفر أدلة علمية حتى الآن عن أمان اللقاح للمرأة الحامل أو المرضع، فإنه ينصح بتأجيل أخذه لهذه الفئة».



