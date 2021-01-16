تونس تعلن الحجر الصحي الكامل على عموم البلاد

أعلنت الحكومة التونسية، اليوم السبت، تفعيل حجر صحي موجه في عموم البلاد اعتبارا من الإثنين المقبل وحتى 24 من يناير الجاري.





وقالت الحكومة التونسية إن الحجر الصحي سيشمل منع التظاهرات والتنقل بين المدن وحظر التجوال.





وكان وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي، أعلن الثلاثاء الماضي، فرض الإغلاق العام في تونس، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.





وكان مقرر الإغلاق العام من الخميس الماضي حتى غدا الأحد، مع إعلان حظر تجوال من الساعة الرابعة مساءًا إلى السابعة صباحًا، وفقًا لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.



