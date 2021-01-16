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ديني

5 فبراير.. انطلاق دورة الإعلام الديني بين الأوقاف والأعلى للإعلام وجنوب سيناء

السبت 16/يناير/2021 - 02:10 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف واللواء خالد فودة
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عبد الرحمن محمد
استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم السبت 16/ 1/ 2021م بشأن التنسيق لفرش وعمارة المساجد بالمحافظة، وتوفير الزي الأزهري لجميع الأئمة بالمحافظة، ومتابعة تنفيذ بروتوكولات تدريب الأئمة بالمحافظة وتوفير بعض منح الماجستير المجانية لهم.


وخلال اللقاء، تم التنسيق مع كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لعقد دورة الإعلام الديني لشباب الإعلاميين المعنيين بالإعلام الديني يومي الجمعة والسبت 5-6 فبراير 2021م بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان: "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة" بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام ومحافظة جنوب سيناء، مع منح شهادة بحضور الدورة لجميع المشاركين.


كما تم الاتفاق على عقد ندوة كبرى في ختام الدورة تحت عنوان: "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل" صباح الأحد الموافق 7/ 2/ 2021م في حضور نخبة من الإعلاميين.


وأهدى وزير الأوقاف، نسخة من تفسير القرآن الكريم من إصدار المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لمحافظ جنوب سيناء.
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