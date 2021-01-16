21 طلقة وفرقة عسكرية.. مراسم رسمية لمغادرة ترامب البيت الأبيض

كشفت شبكة "سي ان ان" الأمريكية عن تفاصيل يوم وداع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمنصبه رسميا.





وقالت الشبكة إن ترامب يستعد لمراسم وداع رسمية، في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند الأمريكية، يوم 20 يناير المقبل.





ووفقا لمسئولين في الولايات المتحدة، فإنه من المقرر أن تكون المراسم مشابهة لحدث المغادرة لزيارة رسمية.





كما ستحتوي مراسم الوداع على موكب فخم ومظاهر احتفالية تعد قيد الاعتبار لمراسم حفل مغادرة ترامب، وتشمل حارسا ملونا وفرقة عسكرية وتحية 21 طلقة مدفعية وسجادة حمراء.





ووفقا لمصدر إلى رويترز، فإن ترامب ينوي مغادرة العاصمة الأمريكية واشنطن إلى فلوريدا يوم تنصيب بايدن.



