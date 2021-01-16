الكشف والعلاج لـ 1514 مواطنا خلال قافلة طبية بمغاغة

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة ، حيث استمرت على مدار يومي 13و14 يناير الجاري ، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" ، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان .





من جانبه، أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، ان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، تعمل على تسخير كافة إمكانياتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحي ، بالإضافة لتنفيذ المبادرات التي تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة .















أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1514 حالة ، وصرف الادوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان ، وكان توزيع التخصصات كالتالي، 293 حالة جراحة، و548 حالة أطفال ، و188 باطنة ، و133 قلب ، و79 أسنان ، و129 حالة جلدية ، و93 نساء ، و51 تنظيم أسرة ، وعمل 158 تحليل مختلف ، و37 حالة موجات صوتية ، وحالة رسم قلب ، و 14 اشعة سينية ، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 104 متردد ، وتم خلع اسنان لـ 12 حالة بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى 7 حالات لاستكمال العلاج ، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 83 متردد، كما تم استخدام 9 عيادات متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة .

وفي نفس السياق ، أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا انه تم فحص6208 سيدة من السيدات الحوامل وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين ، وذلك في اطار جهود الدولة للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وبرعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا

وأضاف "نادى" أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من اول يوم في الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الامراض اهمها الفيروس الكبدي B " ومرض الزهرى وفيروس نقص المناعة البشرى " ، إلى جانب فحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر فى الدم ، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين .

من جانبه ، أوضح دكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا ان المبادرة تتم في 260 وحدة صحية و مركز طبى وذلك في جميع الادارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى .

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