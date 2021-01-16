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رياضة

بامبو يؤدى تدريبات بدنية فى جيم الزمالك

السبت 16/يناير/2021 - 03:29 م
بامبو
بامبو
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
خضع كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا على ملعب النادي.

وجاء غياب بامبو عن التدريبات الجماعية بسبب تعرضه لكدمة في في وجه القدم خلال مران أمس، حيث خضع اللاعب لبعض التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة مع لاعبى الفريق بحضور جهازه المعاون وعبد الحليم علي مدير الكرة قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة حديثا خاصا بين المدير الفني واللاعبين عن المباراة المقبلة أمام الجونة في بطولة الدوري، حيث شرح باتشيكو بعض النقاط الفنية المراد تنفيذها خلال المران.

ويسعى باتشيكو لمواصلة مسيرة الانتصارات التى تحققت فى المباريات الأربع الأخيرة أمام سموحة وإنبى والجيش والمصري سبقها التعادل مع بيراميدز والفوز على المقاولون ليحصد 16 نقطة فى المركز الثانى بنفس الرصيد بالتساوى مع الأهلى.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
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