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منوعات

عامل صرف صحي.. تعرف على أول هندي يتلقى لقاح كورونا في أكبر حملة عالمية

السبت 16/يناير/2021 - 03:33 م
عامل الصرف الصحي
عامل الصرف الصحي أول شخص يتلقى لقاح كورونا في الهند
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أماني إبراهيم
بدأت في الهند أكبر عملية لتوزيع اللقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم، وأصبح عامل الصرف الصحي أول هندي يتلقى اللقاح، بعدما أطلق رئيس الوزراء ناريندرا مودي البرنامج الذي يهدف إلى تطعيم أكثر من 1.3 مليار شخص ضد كوفيد-19.


ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، أشاد مودي بالعاملين في الخطوط الأمامية الذين سيكونون أول من يتلقى اللقاح، وذلك بعدما سجلت الهند ثاني أكبر عدد من الإصابات بـفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.


وصدرت الهند ملايين الجرعات من لقاحين معتمدين وهما كوفيشيلد وكوفاكسين، إلى جميع أنحاء البلاد في الأيام التي سبقت بدء الحملة، وقال السيد مودي: "نحن نطلق أكبر حملة تطعيم في العالم ، وهذا يظهر للعالم قدرتنا".


وأصبح عامل الصرف الصحي أول هندي يتلقى لقاح كوفيد-19 في معهد All India للعلوم الطبية، في نيودلهي في 16 يناير 2021، وأضاف مودي أن الهند مستعدة جيدًا لتطعيم سكانها بمساعدة أحد التطبيقات، مما سيساعد الحكومة على تتبع مسار توزيع اللقاح وضمان عدم استبعاد أي شخص.


تحدث السيد مودي عن الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في الخطوط الأمامية الذين يواجهون الأزمة حاليا، وقال: "لقد بقوا بعيدين عن عائلاتهم لخدمة الإنسانية، والمئات منهم لم يعودوا إلى منازلهم أبدًا، لقد ضحوا بحياتهم لإنقاذ الآخرين، ولهذا السبب يتم إعطاء اللقاحات الأولى للعاملين في مجال الرعاية الصحية، هذه هي طريقتنا في احترامهم".


ووصف أحد المسئولين اللقاح بأنه فجر جديد وبداية نهاية كوفيد-19، وتم لصق أوراق دعائية في كل أنحاء الهند بها المزيد من المعلومات عن اللقاح والأوراق المطلوب إحضارها للحصول على اللقاح، ومدى أمان اللقاح، والاحتياطات التي يجب اتخاذها حتى بعد التطعيم، ومن بين الذين تم تطعيمهم يوم السبت أطباء وممرضات وموظفو مكتب الاستقبال من جميع الأقسام.


تم اختيار الأسماء أبجديًا، وقال الدكتور أنيل داس بعد تلقي اللقاح: "لقد أحدث الوباء دمارًا في البلاد.. آمل أن يخلصنا اللقاح من المخاوف وأن نكون قادرين على التنفس بسهولة".
عامل صرف صحي.. تعرف على أول هندي يتلقى لقاح كورونا في أكبر حملة عالمية
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