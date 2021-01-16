بـ الجينز المقطع.. كارولين عزمي بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

شاركت الفنانة كارولين عزمي ، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز عن جمالها.





وظهرت بها كارولين عزمي ، ببنطال جذاب من الجينز باللون الأزرق، ومرتديه معه بلوفر أنيق وبسيط باللون الأبيض الذى يبرز عن جمالها وأناقتها.





كما اختارت أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تخطف الأنظار.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال ظهورها.







ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الكاجوال الأنيقة.



