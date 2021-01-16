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حوادث

الفلوس وراء الواقعة.. الأمن يكشف تفاصيل كواليس فيديو الملابس الداخلية بدمياط

السبت 16/يناير/2021 - 03:40 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو لأحد الأشخاص يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب بأحد الشوارع بدمياط وضبط مرتكب الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص بالعقد الثانى من العمر مرتديًا ملابسه الداخلية ويقوم بالإتيان ببعض الحركات المنافية للآداب العامة أثناء سيره بمدينتى رأس البر ودمياط الجديدة بمحافظة دمياط.

فقد تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط من تحديد المذكور وتبين أنه (طالب سن 16 – مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر) .. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ونشره للفيديوهات والصور بغرض تحقيق عائد مادى. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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