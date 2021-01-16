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محافظات

تحرير 131 محضرا في حملة مرافق مكبرة بالأقصر.. صور

السبت 16/يناير/2021 - 04:47 م
حملة مرافق
حملة مرافق
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شمس يونس
شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر  اليوم السبت حملة مكبرة تحت اشراف تحت إشراف اللواء اشرف منيرنائب مدير الامن و  بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر.

شملت الحملة  شوارع عبده حمزة و التلفزيون ومصطفى كامل والذهبى و موقف ارمنت والحبيل بمدن الاقصر والبياضية بالتنسيق مع وكيل اول الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية . 


وأسفرت الحملة عن تحرير 131محضرا تضمنت 27 محضر أشغالات  ، 9محاضر نظافة عامة  ، 4 محاضر لعدد 4مقاهى  ضبط بها11 نرجيلة( شيشة ) ، 15محضر مضبوطات متنوعة ، 52محضر إزالات إدارية.

كما تم تحرير ،3 محاضر ادارة منشآت بدون ترخيص ، و8 محاضر عدم ارتداء كمامة وتم التصالح ، و 2 محضر عدم ارتداء كمامة ورفض التصالح ،  وتم فض موقف عشوائى بالحبيل .
تحرير 131 محضرا في حملة مرافق مكبرة بالأقصر.. صور
تحرير 131 محضرا في حملة مرافق مكبرة بالأقصر.. صور
تحرير 131 محضرا في حملة مرافق مكبرة بالأقصر.. صور
تحرير 131 محضرا في حملة مرافق مكبرة بالأقصر.. صور
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