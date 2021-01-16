تحرير 131 محضرا في حملة مرافق مكبرة بالأقصر.. صور

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر اليوم السبت حملة مكبرة تحت اشراف تحت إشراف اللواء اشرف منيرنائب مدير الامن و بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر.
شملت الحملة شوارع عبده حمزة و التلفزيون ومصطفى كامل والذهبى و موقف ارمنت والحبيل بمدن الاقصر والبياضية بالتنسيق مع وكيل اول الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية .
وأسفرت الحملة عن تحرير 131محضرا تضمنت 27 محضر أشغالات ، 9محاضر نظافة عامة ، 4 محاضر لعدد 4مقاهى ضبط بها11 نرجيلة( شيشة ) ، 15محضر مضبوطات متنوعة ، 52محضر إزالات إدارية.
كما تم تحرير ،3 محاضر ادارة منشآت بدون ترخيص ، و8 محاضر عدم ارتداء كمامة وتم التصالح ، و 2 محضر عدم ارتداء كمامة ورفض التصالح ، وتم فض موقف عشوائى بالحبيل .