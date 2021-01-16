تحرير 131 محضرا في حملة مرافق مكبرة بالأقصر.. صور

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر اليوم السبت حملة مكبرة تحت اشراف تحت إشراف اللواء اشرف منيرنائب مدير الامن و بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالاقصر.





شملت الحملة شوارع عبده حمزة و التلفزيون ومصطفى كامل والذهبى و موقف ارمنت والحبيل بمدن الاقصر والبياضية بالتنسيق مع وكيل اول الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية .









وأسفرت الحملة عن تحرير 131محضرا تضمنت 27 محضر أشغالات ، 9محاضر نظافة عامة ، 4 محاضر لعدد 4مقاهى ضبط بها11 نرجيلة( شيشة ) ، 15محضر مضبوطات متنوعة ، 52محضر إزالات إدارية.



