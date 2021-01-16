إزالة التعديات على أملاك الدولة وإنارة الطرق بالفشن ببني سويف

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب بني سويف برئاسة المهندس محمود سعد متابعة سوق المدينة العمومى ورفع إشغالات الطريق لتيسير حركة المرور والمارة كما تم ااتشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا وارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي.





وشملت أعمال المتابعة اليوم المرور على مكتب رعاية الطفل بمدينة الفشن لمتابعة حسن سير العمل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتغيبين.





يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمتابعة حملات النظافة اليومية في شوارع المدن الرئيسية والفرعية ،ورفع المخلفات والقمامة من القرى والميادين والأحياء السكنية، ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية فيما يخص مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ، وإزالة مخالفات البناء في المهد، ومتابعة مستوى الخدمات الحيوية والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.





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كما تواصل الوحدة جهودها الميدانية والانضباطية بكافة شوارع المدينة والمجالس القروية التابعة لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري بما يسهم في تطوير البنية التحتية والبيئة الصحية المحيطة بالمواطنين.





وتم رفع 155 طنا من المخلفات بشارع سعد زغلول وشارع القيسارية وشارع الجيش وشارع الترعة الفشنية والحي القبلي والغربي، والجمع من المنازل بقرى المجالس القروية الفنت وشنرا وأبسوج ودلهانس وتم التخلص الآمن من تلك المخلفات وتوريدها لمصنع السماد العضوي.





وقامت الوحدة المحلية لقرية شنرا بتمهيد مدخل قرية بني منين القبلي وطريق العزب علاوة على صيانة كشافات الإنارة العامة بطريق بنك التنمية وعزبة حافظ.





كما قامت الوحدة المحلية لقرية أبسوج بإزالة التعدي علي أرض أملاك دولة بقرية الزاوية الخضراء، بالإضافة إلى قيام الوحدة المحلية لقرية تلت برفع كفاءة إنارة قرية تلت، وإزالة ٤حالات إشغالات بطريق عزبة تلت.