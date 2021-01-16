الزراعة: تشجيع المواطنين على الاشتراك في منظومة تطوير مراكز تجميع الألبان بدمياط

قام اللواء إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للإنتاج الحيواني والخدمات البيطرية بزيارة إلى محافظة دمياط لعقد إجتماع لتنشيط المشروع القومي لتطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان وتسهيل وتبسيط الاجراءات للمواطنين بالتنسيق بين مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري والجهات الممولة متمثلة في البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي





يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة





‏وقال صابر إن دمياط محافظة غنية بالثروة الحيوانية وتربية المواشي الحلاب وأن مشروع تطوير الألبان يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعيين وتوفير غذاء صحى وآمن من منتجات ألبان .









‏وأضاف أن مراكز تجميع الألبان تستفيد بالفائدة الميسرة 5% من خلال مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووصل عدد مراكز تجميع الالبان بمحافظة دمياط 50 مركزا تم ترخيص 10 منهم وجار ترخيص الاعداد المتبقية كما تم اعتماد توريد معدات لعدد 5 مراكز واستقبال عدد 8 مراكز جديدة.







