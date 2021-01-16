ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزارة التضامن: المرحلة الثانية لـ حياة كريمة تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية.. فيديو

السبت 16/يناير/2021 - 06:09 م
حياة كريمة
حياة كريمة
Advertisements
محمد القاضي
قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن وزارة وزارة التضامن الاجتماعي، بدأت بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية بعد تخصيص مبلغ 500 مليار جنيه لتطوير القرى بالمحافظات المختلفة.

وأشار إلي أنه تم التركيز وإعطاء الأولوية داخل المحافظات للمراكز الأكثر احتياجا، موضحا أن المرحلة الثانية ستشمل العمل فى 50 مركزا بإجمالي 1381 قرية وأكثر من 9 آلاف عزبة ونجع خلال عام 2021.

ولفت إلي أن 50% من المراكز المستهدفة في محافظات الصعيد، معقبا أن المرحلة الثانية تستهدف 31 مركزا بمحافظات الصعيد وباقى المراكز بالمحافظات الأخرى.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مبادرة «التصالح حياة» تبدأ دفع رسوم التصالح للحالات المُستحقة بقنا

حياة كريمة.. مبادرة رئاسية لمحاربة الفقر.. التضامن: برامج التمكين الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للأولى بالرعاية ..التركيز على بناء الإنسان ومشاركة المجتمعات المحلية في إعلاء قيمة الوطن

المرحلة الأولى.. مبادرة حياة كريمة: نستهدف دعم 15 مليون مواطن بتوجيهات من الرئيس

مبادرة تطوير 1000 قرية.. محافظ أسيوط يوجه بسرعة رصد احتياجات تطوير 7 مراكز

الأكثر احتياجا.. حياة كريمة: تطوير 50 مركزا في 2021 بها 18 مليون نسمة

برلماني: دعم المرحلة الثانية لـ «حياة كريمة» ضمن أولويات البرلمان الجديد

ترشيحاتنا

موسيماني يحسم القائمة النهائية للأهلي في مونديال العالم للأندية

أقل خطورة من دول كثيرة.. وزيرة الصحة: أوضاع كورونا بمصر طبيعية ومطمئنة

أخبار الرياضة.. أول رد فعل من سانت إيتيان بعد فشل صفقة مصطفى محمد.. 3 عروض إماراتية لـ حسين الشحات

أول رد فعل من سانت إيتيان بعد فشل صفقة مصطفى محمد

هل ترك سجادة الصلاة مفرودة على الأرض طول اليوم حرام؟.. الإفتاء تجيب

يمنحها حق الطلاق.. حكم كذب الزوج على زوجته في الراتب والوظيفة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. تعديل تويوتا ياريس GR لتصبح خارقة

يحمي من السرطان.. 5 فوائد لن تصدقها لـ العرق سوس

رغم تعدد الأعراض.. علاج سوء الهضم بالعسل والليمون