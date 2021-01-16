وزارة التضامن: المرحلة الثانية لـ حياة كريمة تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية.. فيديو

قال الدكتور خالد عبدالفتاح، مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن وزارة وزارة التضامن الاجتماعي، بدأت بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة".





وأضاف "عبدالفتاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية بعد تخصيص مبلغ 500 مليار جنيه لتطوير القرى بالمحافظات المختلفة.





وأشار إلي أنه تم التركيز وإعطاء الأولوية داخل المحافظات للمراكز الأكثر احتياجا، موضحا أن المرحلة الثانية ستشمل العمل فى 50 مركزا بإجمالي 1381 قرية وأكثر من 9 آلاف عزبة ونجع خلال عام 2021.





ولفت إلي أن 50% من المراكز المستهدفة في محافظات الصعيد، معقبا أن المرحلة الثانية تستهدف 31 مركزا بمحافظات الصعيد وباقى المراكز بالمحافظات الأخرى.



