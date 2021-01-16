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أصل الحكاية

العملاق الطائر جواتيير مفومبي.. حكاية أسمن لاعب كرة يد في العالم.. وسر تفوقه في المونديال

السبت 16/يناير/2021 - 07:15 م
جواتيير مفومبي
جواتيير مفومبي
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أحمد سالم
اللقطة الأبرز في مونديال العالم لكرة اليد والذي تستضيفه مصر حاليا تتجسد في العملاق الكونغولي جواتيير مفومبي أبرز لاعبي منتخب الكونغو في المونديال.

مفومبي يبلغ من العمر 26 عاما، بينما يبلغ وزنه 110 كيلوجرامات، على عكس المتعارف عليه بين لاعبي اليد الذين يتمتعون بأجسام رشيقة تناسب متطلبات اللعبة وطريقة التسديد والقفز وتسجيل الأهداف عبر سرعة الحركة والارتداد.

جواتيير مفومبي تمكن من كسر كل الثوابت ليس من خلال مشاركته فقط لكن بتألقه اللافت للانتباه في مباراة الكونغو ضد الأرجنتين والتي انتهت بخسارة فريقه 28 / 22 لكنه فاز باحترام العالم وشهرة واسعة عقب تحوله إلى تريند على السوشيال ميديا ومواقع الأخبار من خلال 4 محاولات على المرمى سجلها جميعا بنسبة نجاح 100 %.

من هو جواتيير مفومبي تيري؟ 

صحيفة آس الإسبانية قالت في تقرير عن اللاعب إنه مهم جدا بالنسبة لمنتخب بلاده حيث يعتمد عليه فريق الكونغو كثيرا في إحراز الأهداف داخل الملعب.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب يلعب في نادي درو إيه سي الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.  

ويظهر مفومبي للمرة الأولى في بطولة كبرى مع منتخب بلاده ليتمكن من خطف الأنظار، وقد لا يضطر اللاعب لعملية تخسيس أو إنقاص للوزن حيث يؤكد متابعوه أنه يستطيع استخدام زيادة وزنه في المراوغة والتسديد وإضعاف قوة دفاعات الخصوم.
العملاق الطائر جواتيير مفومبي.. حكاية أسمن لاعب كرة يد في العالم.. وسر تفوقه في المونديال
العملاق الطائر جواتيير مفومبي.. حكاية أسمن لاعب كرة يد في العالم.. وسر تفوقه في المونديال
العملاق الطائر جواتيير مفومبي.. حكاية أسمن لاعب كرة يد في العالم.. وسر تفوقه في المونديال
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