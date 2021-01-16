محلل اقتصادي: إنتاجية "الحديد والصلب" 100 ألف طن سنويا من أصل 7 ملايين طن تُنتج في مصر

قال محمد نجم المحلل الاقتصادي، إنه يتم الحكم على ملف تصفية شركة الحديد والصلب بشكل غير علمي خاصة على السوشيال ميديا .





وأضاف محمد نجم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خسائر شركة الحديد والصلب تتجاوز الـ 900 مليون جنيه في العام، والخسائر المتراكمة وصلت لـ 8 مليارات جنيه ".





وأوضح محمد نجم:" التأخر عن سداد فواتير الكهرباء والغاز سبب جزء كبير من تلك المديونية، وشركة الفحم تقوم الخزانة العامة للدولة بسداد قيمة الفواتير لها نيابة عن شركة الحديد والصلب ".





وأكمل محمد نجم:" حجم الإنتاج في سوق الحديد داخل مصر 7 ملايين طن، ومصنع شركة الحديد والصلب ينتج سنويا 100 ألف طن فقط ، من إجمالي الـ7 ملايين التي يتم انتاجها من كافة شركات الحديد والصلب في مصر".





وأشار محمد نجم إلى أن لدينا أكثر من مصنع للحديد والصلب في مصر ويتم إنشاء مصنع جديد للحديد والصلب بإنتاجية أضخم وبتكلفة إنتاجية أقل.