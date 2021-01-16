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لن يضار عامل.. أحمد موسى: الحديد والصلب أهم قلاع الصناعة مش مصنع خردة

السبت 16/يناير/2021 - 07:28 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  مصنع الحديد والصلب في حلوان لا يحقق مكاسب، مضيفا:"  هل كان هناك بارقة أمل للحفاظ على كيان مصنع الحديد والصلب بدلا من تصفيته ".

وتساءل الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  ماذا بعد قرار تصفية مصنع الحديد والصلب؟، نحن مع التطوير واستخدام التكنولوجيا الحديثة في كل المصانع في كافة القطاعات"، مضيفا:" إحنا مش  بنتكلم عن مصنع خردة ده واحد من أهم قلاع الصناعة في مصر ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"   اتساءل: هل ضخ أموال في مصنع الحديد والصلب في حلوان يوقف نزيف الخسائر ؟"، مضيفا:" لن يضار اي عامل بعد تصفية مصنع الحديد والصلب  وفق التوجيهات الرئاسية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "هناك تطوير حدث لمصنع الحديد والصلب في منتصف السبعينيات، ولكن المصنع باظ".
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