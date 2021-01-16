لن يضار عامل.. أحمد موسى: الحديد والصلب أهم قلاع الصناعة مش مصنع خردة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصنع الحديد والصلب في حلوان لا يحقق مكاسب، مضيفا:" هل كان هناك بارقة أمل للحفاظ على كيان مصنع الحديد والصلب بدلا من تصفيته ".





وتساءل الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ماذا بعد قرار تصفية مصنع الحديد والصلب؟، نحن مع التطوير واستخدام التكنولوجيا الحديثة في كل المصانع في كافة القطاعات"، مضيفا:" إحنا مش بنتكلم عن مصنع خردة ده واحد من أهم قلاع الصناعة في مصر ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" اتساءل: هل ضخ أموال في مصنع الحديد والصلب في حلوان يوقف نزيف الخسائر ؟"، مضيفا:" لن يضار اي عامل بعد تصفية مصنع الحديد والصلب وفق التوجيهات الرئاسية".



