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أخبار العالم

التصويت الاثنين.. أطراف الحوار الليبي تتفق على آلية اختيار السلطة التنفيذية

السبت 16/يناير/2021 - 08:29 م
علم ليبيا
علم ليبيا
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أحمد محرم
أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أن أطراف ملتقى الحوار السياسي الليبي اتفقوا حول آلية اختيار السلطة التنفيذية.

وقالت ويليامز، خلال مؤتمر صحفي، "اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار الليبي وضعت مصلحة البلاد والشعب أولا وارتقت لمستوى الحدث، والقرار الذي توصلت إليه كان أفضل ما يمكن تحقيقه".

وأكدت ويليامز أن "هذا الحل ليبي خالص ودورنا تسهيل المحادثات فقط، وتفاهمات اللجنة الاستشارية الليبية ستعرض على منتدى الحوار للتصويت".

وأوضحت ويليامز أن التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا سيتم الاثنين المقبل عبر الهاتف بسبب جائحة كورونا، وسيكون على إقرار الآلية التي اقترحتها اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار الليبي.

وتابعت المبعوثة الأممية أن الآلية هي أن يقوم كل مجمع انتخابي للأقاليم على حدة بتسمية ممثل المجمع في المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار 70%.
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