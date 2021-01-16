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برلمان

إسكان البرلمان تناقش قانون البناء.. الثلاثاء المقبل

السبت 16/يناير/2021 - 08:38 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد

تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب الثلاثاء القادم استعراض مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 199 لسنة 2008 في صيغته التي وافقت عليها الهيئة التشريعية السابقة في مجموعة.

وتناقش لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الثلاثاء القادم رؤية اللجنة فيما يتعلق بخطة عملها خلال دور الانعقاد العادي الأول.

وتناقش اللجنة الدينية بمجلس النواب الثلاثاء القادم أيضًا مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص (وزارة الأوقاف) وإقرار خطة عمل اللجنة.

كما تستكمل لجنة التعليم والبحث العلمي الثلاثاء القادم مناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
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