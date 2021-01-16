رئيس جمعية المهندسين الوراثيين: فيروس كورونا ينتهي خلال شهرين

قال رمزى فودة رئيس جمعية المهندسين الوراثيين في الاردن، إن الفيروس عبارة عن خلايا بروتينية داخله مادة وراثية، مؤكدًا أن السلالات الجديدة من الفيروس أضعف من حيث الخطورة.

وكشف رئيس جمعية المهندسين الوراثيين بالأردن، عن موعد نهاية فيروس كورونا في رسالة طمأنة إلى شعوب العالم.





وأكد فودة، خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز" أن الفيروس ينقسم لـ 4 مكونات، منها مكون يسمى (ORS)، وهو ينتج الأنزيمات والبروتينات التى تساعد فيروس كورونا على التخفي من أجهزة المناعة.





وتابع: من خصائص فيروس كورونا قدرته على تصحيح الأخطاء التى تحدث فى المادة الوراثية له من خلال استخدام مكونات فى الـ (DNA)، البشرى إلا خطأ واحد فقط.





وأكد رئيس جمعية المهندسين الوراثيين في الأردن، أن فيروس كورونا بدأ يلقى مصير "سارس" وسينتهى خلال شهرين فقط.