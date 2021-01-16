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أحمد موسى يكشف مفاجأة عن منطقة بني شنقول بين السودان وإثيوبيا

السبت 16/يناير/2021 - 09:22 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن  الجيش السوداني يحرر أراضيه، واثيوبيا اعتدت على الأراضي السودانية على مدى الـ 20 عاما الماضية .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الجيش السوداني قرر استعاده كل اراضيه التي سيطرت عليها إثيوبيا .

وتابع :"  إثيوبيا استغلت وجود نظام حكم الإخوان في السودان وهو حكم البشير وحصلوا على أراض سودانية ولكن مجلس السيادة السوداني قرر استعادة أراضيه ".

وأكمل :"  الفريق الركن عبد الفتاح البرهان تفقد المناطق السودانية التي تم تحريرها من السيطرة الاثيوبية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:"  منطقة بني شنقول التي حصلت عليها إثيوبيا عنوة من السودان هي أرض سودانية  بنت فيها إثيوبيا سد النهضة، وتم توقيع اتفاق في 1902 بان هذه الأرض لا يقام عليها سدود أو إنشاءات إلا بالتوافق بين  السودان واثيوبيا".

وتابع :"  إثيوبيا قامت بتنفيذ سد اثيوبيا في 2011 في منطقة بني شنقول وكان يجب على إثيوبيا عدم اقامة اي سد على هذه المنطقة وإثيوبيا خانت اتفاقية تاريخية موقعة مع السودان ".

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