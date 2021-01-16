اكتشاف أكبر هيكل لسمكة قرش عمرها 150 مليون سنة

اكتشف علماء الحفريات، حفرية لا تصدق، لـ"سمكة قرش" يبلغ طولها 8 أقدام (نحو 2.44 متر)، كانت تجوب محيطات الأرض منذ حوالي 150 مليون سنة، في ألمانيا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، عثر خبراء من جامعة فيينا على هيكل عظمي لسمك القرش القديم أستراكانثوس محفوظ جيدًا بشكل استثنائي في الحجر الجيري في بافاريا ، بألمانيا.

وتشكلت منطقة الحجر الجيري الشهيرة، في منظر طبيعي للبحيرة الاستوائية وشبه الاستوائية، خلال أواخر العصر الجوراسي، منذ حوالي 150 مليون سنة.

ويظهر الهيكل العظمي شبه الكامل، أن القرش كان طوله 8 أقدام؛ ما يجعله أحد أكبر أسماك القرش في ذلك الوقت، قريبًا من الطول الأقصى المسجل على الإطلاق وهو 10 أقدام.

وكان يوجد داخل الهيكل العظمي أكثر من 150 سنًا ، مما دفع المكتشف الرئيسي "سيباستيان ستومبف" إلى القول إنه من المحتمل أن يكون أحد أكثر أسماك القرش إثارة للإعجاب في تلك الفترة الزمنية.