ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

اكتشاف أكبر هيكل لسمكة قرش عمرها 150 مليون سنة

السبت 16/يناير/2021 - 10:11 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

اكتشف علماء الحفريات، حفرية لا تصدق، لـ"سمكة قرش" يبلغ طولها 8 أقدام (نحو 2.44 متر)، كانت تجوب محيطات الأرض منذ حوالي 150 مليون سنة، في ألمانيا.


ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، عثر خبراء من جامعة فيينا على هيكل عظمي لسمك القرش القديم أستراكانثوس محفوظ جيدًا بشكل استثنائي في الحجر الجيري  في بافاريا ، بألمانيا.


وتشكلت منطقة الحجر الجيري الشهيرة، في منظر طبيعي للبحيرة الاستوائية وشبه الاستوائية، خلال أواخر العصر الجوراسي، منذ حوالي 150 مليون سنة.


ويظهر الهيكل العظمي شبه الكامل، أن القرش كان طوله 8 أقدام؛ ما يجعله أحد أكبر أسماك القرش في ذلك الوقت، قريبًا من الطول الأقصى المسجل على الإطلاق وهو 10 أقدام.


وكان يوجد داخل الهيكل العظمي أكثر من 150 سنًا ، مما دفع المكتشف الرئيسي "سيباستيان ستومبف" إلى القول إنه من المحتمل أن يكون أحد أكثر أسماك القرش إثارة للإعجاب في تلك الفترة الزمنية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وادى الحيتان.. أفضل مناطق التراث العالمي للحيتان في الفيوم.. شاهد

للبيع بالمزاد.. هيكل عظمي لـ "نمر"يبلغ من العمر 37 مليون عام

منها الأبيض والنمر.. تعرف على أنواع القروش بالبحر الأحمر وكيفية تجنب هجماتها

اكتشاف آثار أقدام ديناصورات عمرها 176 مليون سنة جنوب غربي الصين

وادى الحيتان..منطقة تراث عالمى عمرها 40 عاما في الفيوم

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند.. شاهد| إطلالات لـ شيماء سيف أثارت الجدل

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟.. الفرعون يحسم الجدل

خالد الجندي يفجر مفاجأة: أسماء الله الحسنى ليست 99 اسما.. فيديو

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية لراغبي الدراسة بالخارج .. تفاصيل

رفضت نصيحة من إلهام شاهين.. منة فضالي تكشف سر عدم زواجها.. فيديو

نجوم الفن والمشاهير فى حفل زفاف الملحن نادر حمدى وسارة حسنى .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يطيل العمر ويحمي من الأمراض.. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب الذهبي الساخن

10 صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه