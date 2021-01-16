ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

غدًا.. أندية الصعيد تجتمع في سوهاج لاختيار مرشحيها في رابطة المحترفين

السبت 16/يناير/2021 - 11:20 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
تعقد أندية الصعيد اجتماعا هاما فى أحد الفنادق بمحافظة سوهاج من أجل اختيار ممثليها فى انتخابات المكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفين، وفق لللائحة التى تم اعتمادها من الجمعية العمومية الأخيرة، حتى تبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكى خاص بها.

وتنص لائحة النظام الأساسي التي أقرتها الجمعية العمومية في 29 نوفمبر الماضي على أن يتشكل المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني من 6 أعضاء منتخبين ينضم إليهم مرشح من الاتحاد المصري لكرة القدم ويجتمع الأعضاء السبعة لاختيار أصحاب المناصب الرئيسية فيما بينهم.

كما تنص اللائحة على أن تعقد انتخابات لاختيار الأعضاء الستة من بين مرشحين تقدمهم أندية المسابقة من خارج أعضاء مجالس إداراتها والعاملين بها.

وكشفت مصادر مقربة أن أندية الصعيد اتفقت على اختيار مرشحين فقط لتمثيل أندية الصعيد بعد الإتفاق بين كل رؤساء الأندية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

9 أعضاء فقط.. العمومية تعتمد عدد أعضاء مجلس إدارة الجبلاية القادم

استمرار محمد الشواربي مشرفا على لجنة المسابقات بالجبلاية

الجبلاية تدعو الأندية لاجتماع الأربعاء لتقييم تجربة var وتحمل تكاليفه

اتحاد الكرة يحسم تشكيل رابطة المحترفين مع أندية الدوري خلال أيام

اتحاد الكرة: انتخاب رابطة أندية القسم الثاني 24 يناير

تأجيل انتخابات رابطة الممتاز لعدم اكتمال العدد المطلوب للمرشحين

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة لرؤساء وفود بطولة العالم: مصر حريصة على صحة وسلامة جميع المنتخبات

بعد تصدرها التريند.. شاهد| إطلالات لـ شيماء سيف أثارت الجدل

انقطاع مياه الشرب لمدة 3 أيام عن 9 مناطق بالفيوم

سانت إيتيان يعتذر لإدارة الزمالك في بيان رسمي

مناقشة حادة على الهواء بين وزير قطاع الأعمال وبرلماني بسبب شركة الحديد والصلب

6 أرقام وإحصائيات قبل انطلاق كأس العالم للأندية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه

لمنع تساقط الشعر .. دراسة تنصح بوضع هذا المكون على الفروة