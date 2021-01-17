أخبار التكنولوجيا| كيفية عمل نسخة احتياطية لرسائلك على سيجنال.. وآبل تحظر هذا الجهاز من تحميل تطبيقات آيفون

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.
فى الأيام القليلة الماضية، حدث ما يشبه الهجرة الجماعية من تطبيق الدردشة الأشهر واتسآب إلى تطبيق سيجنال Signal الذى استطاع تحقيق أكثر من 50 مليون عملية تحميل فى أيام معدودة نظرا للسياسة الجديدة للخصوصية التى قرر واتسآب فضها على مستخدميه.
قامت شركة Honor هونر الصينية، بتأجيل موعد الإعلان الرسمى لهواتف Honor V40 ، إلى يوم 22 يناير القادم، بدلا من يوم 18 يناير ، بسبب عدد من المشكلات المتعلقة بالتنظيم.
حظرت شركة آبل الأمريكية، مستخدمى جهاز اللاب توب M1 Mac من تحميل تطبيقات آيفون iOS، وذلك بعد توفير خاصية تسمح للمستخدمين، تحميل كل تطبيقات الآيفون، حتى غير المدعومة منها، مثل تطبيقات "نتفليكس" وغيرها، الأمر الذى دفعها إلى حظر التطبيقات.
كشفت تسريبات أن شركة سامسونج تستعد لإطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة بسعر مناسب وعدد من الإمكانات الكبيرة أبرزها احتواء الهاتف على بطارية عملاقة بسعة 7000 مللى أمبير فى الساعة.
كشفت تسريبات أن هواتف iPhone 13 القادمة، والتى ستطلقها شركة آبل الأمريكية فى شه سبتمبر القادم، ستأتى بميزة لأول مرة ف هواتف آيفون، وهو مستشعر البصمة تحت الشاشة كما لن تأتى بخاصية التعرف على الوجه Face ID .
فاجأت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، مستخدميها بقرار بيع قلم S Pen Pro الذكى لعدد من هواتفها القديمة، حيث يمكن شراء القلم الذكى بسعر منفصل وبحجم أكبر من قلم S Pen الذى تم إصداره مع هاتف Galaxy S21 Ultra .
أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، منذ يومين، رسميا عن سماعاتها اللاسلكية، Galaxy Buds Pro، والتى صدرت بعدد من الميزات الجديدة التى تجعلها مختلفة عن سابقتها Galaxy Buds Live ، بالإضافة إلى صدورها بسعر رخيص.