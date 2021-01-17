أخبار التكنولوجيا| كيفية عمل نسخة احتياطية لرسائلك على سيجنال.. وآبل تحظر هذا الجهاز من تحميل تطبيقات آيفون

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، منذ يومين، رسميا عن سماعاتها اللاسلكية،

، والتى صدرت بعدد من الميزات الجديدة التى تجعلها مختلفة عن سابقتها Galaxy Buds Live ، بالإضافة إلى صدورها بسعر رخيص.