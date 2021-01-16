ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد فشل الصفقة.. الزمالك: لم تصلنا أي بيانات أو خطابات من سانت إيتيان

السبت 16/يناير/2021 - 11:57 م
مصطفي محمد
مصطفي محمد
Advertisements
حسن العمدة
قال حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك، إن النادي لم يصله أي بيانات أو خطابات من سانت إيتيان الفرنسي.

وأضاف حسين السمري، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، الزمالك بلغه اعتذار نادي سانت إيتيان عن تصريحات رئيسه بشأن رغبة عدد من مسئولي القلعة البيضاء، الحصول على عمولة من أجل الموافقة على رحيل اللاعب مصطفى محمد للدوري الفرنسي.

وأفاد عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك، بأن سانت إيتيان لم يبعث بخطاب رسمي إلى الزمالك، وهو المطلوب في مثل هذه الحالات، ولا يليق أن يصل إلينا الاعتذار عبر وسيط.

وأكد حسين السمري، أن إدارة الزمالك، ستدرس الموقف النهائي من شكوى رئيس نادي سانت إيتيان من عدمه، عقب الحصول على اعتذار رسمي من جانب مسئولي النادي الفرنسي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رحيل مصطفى محمد.. تقارير: سانت إيتيان يوافق على دفع 5 ملايين يورو لـ الزمالك

سانت اتيان يتهم أشخاصا من الزمالك بطلب عمولة في صفقة مصطفى محمد .. واللجنة المكلفة بإدارة النادي تطالب بالإفصاح عنهم.. القصة كاملة

الزمالك يكشف موقف مصطفى محمد بعد إنهاء المفاوضات مع سانت إيتيان

الزمالك يهدد رئيس سانت إيتيان بالملاحقة القانونية: أمر واحد سينقذك

أول رد فعل من سانت إيتيان بعد فشل صفقة مصطفى محمد

سانت إيتيان يعتذر لإدارة الزمالك في بيان رسمي

ترشيحاتنا

خاص| خطوة وحيدة تفصل إنتقال حسام حسن للزمالك وإعارة مصطفى فتحي عربون اتفاق

السر في فقاعة اليد.. كأس العالم للأندية يستعين بـ مصر لحماية اللاعبين من كورونا

مفاجآت تتعلق بلقاحات كورونا.. طبيب يزف بشرى سارة تظهر قريبا.. فيديو

مسح ذري| ابن شقيقة علي حميدة يكشف لـ صدى البلد تطورات حالته الصحية

الصحة: 887 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و54 وفاة

فرج عامر: استعارة مصطفى فتحي 6 أشهر.. وتوقف مفاوضات الزمالك لـ ضم حسام حسن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يطيل العمر ويحمي من الأمراض.. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب الذهبي الساخن

10 صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه