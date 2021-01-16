بعد فشل الصفقة.. الزمالك: لم تصلنا أي بيانات أو خطابات من سانت إيتيان

قال حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك، إن النادي لم يصله أي بيانات أو خطابات من سانت إيتيان الفرنسي.





وأضاف حسين السمري، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، الزمالك بلغه اعتذار نادي سانت إيتيان عن تصريحات رئيسه بشأن رغبة عدد من مسئولي القلعة البيضاء، الحصول على عمولة من أجل الموافقة على رحيل اللاعب مصطفى محمد للدوري الفرنسي.





وأفاد عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك، بأن سانت إيتيان لم يبعث بخطاب رسمي إلى الزمالك، وهو المطلوب في مثل هذه الحالات، ولا يليق أن يصل إلينا الاعتذار عبر وسيط.





وأكد حسين السمري، أن إدارة الزمالك، ستدرس الموقف النهائي من شكوى رئيس نادي سانت إيتيان من عدمه، عقب الحصول على اعتذار رسمي من جانب مسئولي النادي الفرنسي.