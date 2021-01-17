نجاحات غير مسبوقة .. بنس يتراجع عن انقلابه ويدافع عن ترامب وإدارته

عقد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مؤتمرًا صحفيًا، دافع خلاله عن إدارة ترامب، بعدما شهدت الأيام الماضية إنقلابًا منه على رئيسه بسبب تحريض ترامب لمؤيديه الذي أسفر عن اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن، على الرغم من أنه رفض أن يتقدم بطلب لعزله من منصبه.





وبحسب "الشرق"، قال بنس إن إدارة ترامب التي كان جزءًا منها عملت على بناء أكبر قوة عسكرية في العالم منذ بداية ولايتها قبل 4 سنوات.





وأضاف:"الجيش الأمريكي تحت إدارة ترامب بات أكثر جاهزية وقوة من ذي قبل".





وتابع:"إدارة ترمب هي الأولى منذ عقود التي لم تدخل البلاد في حرب جديدة".





وتحدث بنس عن الخدمات التي قدمتها إدارة ترامب للكيان الصهيوني، وقال إن إدارة ترمب عززت مصالح إسرائيل بشكل غير مسبوق.





وعن الملف الإيراني، أكد بنس أن إدارة ترامب عزلت إيران بشكل غير مسبوق في الشرق الأوسط وقضت على إرهابييها في المنطقة.







