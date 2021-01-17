ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نجاحات غير مسبوقة .. بنس يتراجع عن انقلابه ويدافع عن ترامب وإدارته

الأحد 17/يناير/2021 - 01:10 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
عقد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مؤتمرًا صحفيًا، دافع خلاله عن إدارة ترامب، بعدما شهدت الأيام الماضية إنقلابًا منه على رئيسه بسبب تحريض ترامب لمؤيديه الذي أسفر عن اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن، على الرغم من أنه رفض أن يتقدم بطلب لعزله من منصبه.

وبحسب "الشرق"، قال بنس إن إدارة ترامب التي كان جزءًا منها عملت على بناء أكبر قوة عسكرية في العالم منذ بداية ولايتها قبل 4 سنوات.

وأضاف:"الجيش الأمريكي تحت إدارة ترامب بات أكثر جاهزية وقوة من ذي قبل".

وتابع:"إدارة ترمب هي الأولى منذ عقود التي لم تدخل البلاد في حرب جديدة".

وتحدث بنس عن الخدمات التي قدمتها إدارة ترامب للكيان الصهيوني، وقال إن  إدارة ترمب عززت مصالح إسرائيل بشكل غير مسبوق.

وعن الملف الإيراني، أكد بنس أن إدارة ترامب عزلت إيران بشكل غير مسبوق في الشرق الأوسط وقضت على إرهابييها في المنطقة.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نائب جمهوري: لدينا انقلاب في أمريكا

نائب ترامب يُلمح إلى تحويل الرئيس الأمريكي للمحاكمة

واشنطن تحت وطأة حظر التجول بعد أعمال شغب غير مسبوقة

الديمقراطيون يبدأون في التحرك لعزل ترامب.. تفاصيل

بعد اقتحام الكونجرس.. تحرك ديمقراطي لعزل ترامب قبل 20 يناير

ترامب يقع في شر أعماله.. الديمقراطيون يسابقون الزمن لعزله.. تحقيقات جنائية عن دوره في التحريض على العنف.. وتمرد ضد قراراته في أروقة إدارته

ترشيحاتنا

انفجرت بهم السيارة.. مصرع منتج و3 آخرين على "المحور"

وزير النقل يرد على الجدل حول مبلغ 360 مليار جنيه تكلفة خط القطار الكهربائي السريع

فيفي عبده تكشف تفاصيل أزمتها الصحية.. وتوجه رسالة إلى حورية فرغلي

القبض على 10 إيرانيين تسللوا بحرا إلى الكويت

يطيل العمر ويحمي من الأمراض.. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب الذهبي الساخن

هل يشارك الزمالك فى مونديال الأندية؟ محمد فضل الله يجيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يطيل العمر ويحمي من الأمراض.. دراسة تنصح بتناول هذا المشروب الذهبي الساخن

10 صور جديدة من حفل زفاف نادر حمدي

لأصحاب الكوليسترول المرتفع.. 9 نصائح طبيعية بسيطة لعلاجه